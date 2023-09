"Mafia e Appalti": al convegno della Camera Penale di Salerno, anche la presidente Colosimo

Si è tenuto questa mattina, presso presso l'Aula Magna della Corte di Appello di Salerno, "Mafia e Appalti: interventi normativi e criticità della legislazione esistente", confronto tra istituzioni e cultori del diritto sulla delicata tematica, alla presenza della presidente della Commissione Parlamentare Antimafia,onorevole Chiara Colosimo.“La partecipazione del Presidente della Commissione Antimafia al convegno promosso dalla Camera Penale di Salerno sul tema di Mafia e Appalti è un segnale di straordinaria importanza anche per il nostro territorio. Grazie al Presidente Colosimo che ha mostrato sensibilità verso la nostra provincia dedicando ad essa una delle sue prime visite e dando prova, inoltre, di conoscere perfettamente la geografia della criminalità salernitana. La Colosimo è la dimostrazione dello Stato sui territori ed ha le idee chiarissime sul fatto che il nodo Mafia e Appalti è quello sul quale agire per stroncare il potere delle organizzazioni criminali”. E' quanto ha detto il segretario della Commissione Nazionale Antimafia, il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

L'altro intervento

E la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri incalza: “Ringrazio la Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia On. Chiara Colosimo per essere intervenuta oggi, presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Salerno, al convegno Mafia e Appalti: interventi normativi e criticità della legislazione esistente organizzato dalla Camera Penale Salernitana. La sua presenza è un segnale di grande attenzione non solo per la tematica discussa, che incide inevitabilmente nel tessuto economico degli investimenti pubblici, ma anche per l'intero territorio della provincia di Salerno”. “La Presidente Colosimo, insieme al Segretario della Commissione Antimafia Senatore Antonio Iannone, stanno svolgendo, con determinazione e passione, un lavoro impegnativo portando avanti una battaglia storica di Fratelli d’Italia, quella a difesa della legalità, che è sempre stata la stella polare della nostra azione politica”, conclude Vietri.