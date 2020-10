Maltempo nell'Agro, Carpentieri (FdI) visita le zone colpite: "Venga Bonavitacola"

Il neoconsigliere regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri si è recato nuovamente nelle zone colpite dall'alluvione di qualche giorno fa tra Angri e San Marzano sul Sarno. Sul posto, anche i rispettivi sindaci, Cosimo Ferraioli e Carmela Zuottolo: Ho dovuto purtroppo nuovamente constatare la pericolosità della situazione, che credo i lavori di manutenzione in corso non potranno in alcuno modo risolvere. Devo dirvi sinceramente di essere preoccupato”.

L’appello

L’esponente del partito di Giorgia Meloni si rinvolge direttamente alla Regione Campania: “Le previsioni del tempo per i prossimi giorni non promettono nulla di buono e mi spaventa la possibilità, purtroppo assai concreta, che possano verificarsi nuovi allagamenti, con conseguenze imprevedibili. C'è bisogno dunque di intervenire subito e in maniera maggiormente risolutiva. E c'è bisogno che le istituzioni siano vicine ai cittadini. Ecco perché credo sia doveroso che il Vicepresidente della Giunta regionale della Campania con delega all'ambiente Fulvio Bonavitacola si rechi sul posto ed incontri le famiglie colpite per assumere impegni precisi e concreti, con interventi e tempi certi. La politica smetta di muoversi solo per comizi e incontri elettorali e cominci a dimostrare maggiore attenzione verso la vita vera delle persone” conclude Carpentieri.

