Voragini e disagi per il maltempo, Lambiase (M5S): "Palese inefficenza del Comune"

"Arrivano le piogge autunnali e trovano l'amministrazione comunale (come sempre) impreparata. La stessa amministrazione che lascia la manutenzione delle strade e del verde pubblico alla sorte, adottando la strategia della gestione dell'emergenza e mai della prevenzione”. La denuncia è del consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Catello Lambiase, che interviene dopo i disagi che, anche questa mattina, si sono verificati nel capoluogo a causa del maltempo.

L’attacco al Comune

Lambiase ci va giù duro: “Stamattina in via Marino Paglia- nota anche a livello nazionale come la strada dove all'allora sindaco Vincenzo De Luca era permesso viaggiare "contromano" per evitare (durante le ore di punta) il traffico - si è aperta una voragine che ha paralizzato una arteria fondamentale per il traffico veicolare della zona Carmine, minando seriamente l’incolumità dei passanti e degli automobilisti. La polizia municipale non ha potuto fare altro che deviare il traffico ed addirittura “bloccare” la strada a camion e bus, indirizzandoli sulla più stretta Via Lanzalone. Ora si dovrà provvedere al ripristino della rete fognaria interessata e ci vorranno circa 4 giorni di lavoro per il ritorno alla normalità. Il tutto alla vigilia della festività dell'Immacolata che richiama turisti nella nostra città per "Luci d'Artista". La carenza di una manutenzione puntuale delle strade si ripercuoterà- anche questa volta - sui cittadini e sui turisti costretti a percorsi alternativi con gravi problemi di circolazione. Tutto ciò si aggiunge alla caduta di alberi e rami in via Picarielli di questa notte. Già in campagna elettorale ho puntato il dito contro la carenza della manutenzione di parchi, verde pubblico e delle strade, che necessitano, a mio parere, di un cronoprogramma (urgente) di controllo per non incorrere nella gestione dell'emergenza. Il primo cittadino Enzo Napoli e la sua Giunta si sveglino e comincino ad interessarsi dei reali problemi di questa città, senza impegnarsi oltremodo solo per mettere la polvere sotto al tappeto…di Luci" conclude Lambiase.