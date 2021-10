Manifestazione anti-Green Pass, Piero De Luca (Pd): "Vergognoso attacco neofascista"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Stamani presso la sede della Cgil Salerno per manifestare tutta la mia vicinanza e solidarietà' dopo la barbara violenza messa in atto ieri pomeriggio a Roma da esponenti di estrema destra. Un assalto squadrista e fascista, un vergognoso attacco alla nostra democrazia che condanniamo con forza e da cui tutte le forze politiche dovrebbero prendere le distanze in maniera netta". Lo scrive sul suo profilo Facebook il vice capogruppo dem alla Camera Piero De Luca. "Il Partito Democratico e' da sempre al fianco dei lavoratori, delle lavoratrici e di tutte le associazioni sindacali, pilastro del Paese. Nelle prossime ore ci attiveremo in Parlamento per una mozione urgente volta a chiedere lo scioglimento di tutte le associazioni fasciste e neofasciste, che non possono avere spazio nel nostro Paese. Difendiamo tutti insieme la tenuta democratica dell'Italia!".