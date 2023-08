"Giù le mani dal Reddito di Cittadinanza": Rifondazione Comunista Salerno aderisce alla manifestazione

Il Partito della Rifondazione Comunista, già impegnato nel Comitato Campano per la MIR (Misura integrativa regionale), aderisce alla manifestazione di lunedì 28 agosto a Napoli, indetta della Rete dei Comitati per la difesa e l’estensione del Reddito. Sarà una giornata importante di mobilitazione. Oltre Napoli anche a Palermo, Catania e Cosenza ci saranno mobilitazioni - si legge in una nota - "contro la brutale aggressione governativa ai disoccupati e alle persone in condizioni di fragilità sociale".

L'appello

"Il taglio del Reddito di cittadinanza e l'assenza totale di prospettive di collocazione lavorativa non lasciano scelta: bisognerà intensificare la mobilitazione popolare.Togliere a centinaia di migliaia di famiglie ogni forma di reddito - denuncia Loredana Marino - è una scelta particolarmente grave che colpisce le periferie delle grandi città e il Sud del nostro Paese.La questione del Reddito è una questione nazionale, che riguarda direttamente gli ormai ex percettori di reddito, ma riguarda indirettamente proprio tutta la società. Noi auspichiamo, affinché dopo la manifestazione di lunedì 28 possa essere organizzata una grande assemblea regionale con la partecipazione di tutte le componenti sociali, politiche e sindacali che si battono in difesa del Reddito di Cittadinanza e per incrementi salariali capaci di fronteggiare un carovita sempre più insostenibile. Riteniamo importante lavorare per una piattaforma comune che metta assieme disoccupati e lavoratori e che abbia come obiettivi sia la difesa del lavoro e sia la difesa del Reddito di Cittadinanza.