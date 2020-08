Manifesto FdI su aeroporto di Salerno, Cammarano (M5S): "La Procura apra inchiesta"

Esplode la polemica su un manifesto politico che sarebbe stato affisso da un dirigente locale di Fratelli d'Italia sull'aeroporto "Costa d'Amalfi". “Qualche giorno fa un tabellone pubblicitario stradale di dubbio gusto è apparso sulla S.S. 18, all’altezza della località Pagliarone, nel comune di Montecorvino Pugliano. Lo slogan sembra scimmiottare le frasi mai dimenticate circa le bonifiche delle paludi, o meglio, la puntualità dei treni. Una visione anacronistica della politica, che offende le carte costituzionali e il lavoro di integrità morale dei padri costituenti per affermare i principi della Costituzione italiana e di democrazia, contro ogni forma di totalitarismo e dittatura” denuncia il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Michele Cammarano.

La polemica

Secondo l'esponente grillino quel manifesto è "un chiaro segnale di quanto una certa destra abbia perso di vista il proprio obiettivo richiamando un’epoca storica ormai passata, puntando a rievocare maleodoranti figure della storia che poco hanno a che fare con la politica di oggi, con la visione di Paese ed in particolare di Regione Campania per il futuro quinquennio 2020 al 2025. L’ultima trovata di FdI non ha fatto altro che sottolineare come le altre forze in campo siano un “accrocchio” malcomposto di comitati d’affari e uomini e donne ancora convinti che fare politica significhi fare un manifesto più grande, imbrattare le città con affissioni abusive (vedi Pontecagnano Faiano) e allusive. La nostra è una Repubblica nata dalla Resistenza che nessuno può o deve mettere in ombra per sterili e mortificanti motivi elettorali”.