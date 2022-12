Manutenzione strade di montagna: l'incontro a Palazzo Sant'Agostino

Riflettori puntati sulla manutenzione ordinaria delle strade “di montagna”: si è tenuto a Palazzo Sant’Agostino l’incontro convocato dal presidente della Provincia di Salerno con le Comunità Montante e l’Uncem Campania. “La gestione della rete viaria provinciale -ha detto il presidente Franco Alfieri – è cruciale, soprattutto per le strade di collina e di montagna la cui manutenzione è fondamentale per evitare l’isolamento delle comunità locali residenti. Urge quindi trovare risposte efficaci in uno sforzo di collaborazione fra gli Enti. Con Uncem e Comunità Montane rappresentiamo la classe dirigente dei nostri territori, possiamo quindi fare squadra, nel totale rispetto istituzionale, e ottenere efficienza e sicurezza".

"Parliamo di mobilità sicura e un accordo con Uncem e Comunità Montane sarebbe risolutivo nell’interesse del bene comune, in un clima di lealtà e solidarietà istituzionale, di collaborazione e senso di responsabilità come quello che ho riscontrato nell’incontro appena tenuto", ha concluso Alfieri.