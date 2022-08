Mara Carfagna: "Grazie a Calenda per la fiducia. Ora abbattiamo il muro che divide l'Italia"

"Ringrazio Carlo Calenda e Azione per la fiducia e per questa scelta che premia il lavoro che ho svolto negli ultimi anni". Queste le prime parole da candidata per la ministra del Sud, Mara Carfagna.

La candidatura

La ministra Carfagna è capolista alla Camera in quattro listini plurinominali in Puglia ed uno in Campania (Salerno-Avellino). "In questa campagna - spiega la ministra - elettorale mi batterò per gli stessi obbiettivi che porto avanti con convinzione da sempre. Un'Italia che offra uguali diritti e uguali servizi al Sud come al Nord. Più asili nido, più assistenti sociali, trasporti e infrastrutture per il Mezzogiorno. Esiste al Sud un bacino di competenze ed energie che aspetta solo un segnale per ritrovare l'entusiasmo. Abbattiamo il muro che divide in due l'Italia".