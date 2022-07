Forza Italia, ora è ufficiale: Mara Carfagna verso l'addio

"Quella di Forza Italia è stata una scelta di irresponsabilità". Parola della ministra per il Sud, Mara Carfagna, che in un'intervista rilasciata a Repubblica è tornata sulla caduta del governo Draghi sui rapporti con quello che ormai è diventato a tutti gli effetti il suo ex partito.

Le parole della ministra

"Mi sono battuta per quattro anni all'interno del partito per difendere la sua collocazione europeista, occidentale e liberale, dall'abbraccio del sovranismo, ma siamo stati sconfitti, più volte, l'ultima in modo bruciante"."Ora mi chiedo: ha un senso proseguire una battaglia interna? O bisogna prendere atto di una scelta di irresponsabilità e instabilità, fatta isolando chi era contrario, e decidere cosa fare di conseguenza?" aggiunge Mara Carfagna, la quale ritiene che il 20 luglio rappresenti uno spartiacque: "Il Rubicone è stato varcato. Di fronte a un bivio tra sottomettermi a una visione che non è la mia e rispettare quella in cui ho sempre creduto, non ho avuto alcun dubbio. In questo momento la priorità è mettere in sicurezza il Paese, non esporlo a salti nel buio".

I fedelissimi

Chi seguirà Mara Carfagna? I due "fedelissimi" Gigi Casciello e Rossella Sessa non hanno ancora annunciato la loro decisione. I prossimi giorni saranno decisivi sia per capire quale sarà l'approdo della ministra (Azione? Toti?) sia per valutare l'impatto dell'addio di una dei maggiorenti del partito berlusconiano.