Elezioni, a Salerno il Ministro per il Sud Mara Carfagna

Sarà in conferenza stampa, il 9 settembre, alle ore 18, il Ministro per il Sud e della Coesione territoriale Mara Carfagna, presso la Sala Moka di Corso Vittorio Emanuele II a Salerno. A seguire, intorno alle 20, il Ministro inaugurerà il comitato elettorale di Pontecagnano Faiano in via Giacomo Budetti.

I presenti

Introdurrà i lavori il vice segretario nazionale di Azione Andrea Mazziotti, parteciperanno i candidati alla Camera dei Deputati e al Senato dei collegi uninominali e proporzionali della provincia di Salerno, nonché i dirigenti di Azione e Italia Viva.