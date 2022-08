Elezioni politiche 2022, il salernitano Enzo Maraio (Psi) candidato col Pd a Roma

Sarà candidato nel listino proporzionale del Partito Democratico, ma a Roma, il salernitano Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi.

Il collegio

Per lui, però, non il primo (dove c’è la deputata uscente Cecilia D’Elia) ma il secondo posto nella lista per il Senato della Repubblica che comprende Comune di Roma-Ciampino-Fiumicino. A seguire, dopo di lui, la consigliera regionale Marta Leonori e infine Sibi Mani, presidente del Pd di Roma.