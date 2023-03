Sarno, la nuova capogruppo del Partito Democratico è Maria Frecentese

E' Maria Frecentese la nuova capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, a Sarno. Frecentesee subentra al dimissionario Giuseppe Sodano. "Esprimiamo viva soddisfazione per la nomina da parte del Gruppo Consiliare della Consigliera Maria Frecentese a capogruppo del PD in seno al Consiglio Comunale di Sarno. - ha detto il segretario pro-tempore del Pd di Sarno, Domenico Manzo - Siamo convinti che la neo capogruppo, insieme alla vice capogruppo Maria Manzo, saprà rappresentare al meglio gli elettori, gli iscritti e i simpatizzanti che in questi anni, e durante le primarie, hanno inteso sostenere il nostro partito, sempre più punto di riferimento della coalizione di centrosinistra e della compagine amministrativa".

