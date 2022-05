Marina d'Arechi, Celano: "Vicenda incredibile. Dove sono le opere di pubblico interesse?"

Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Roberto Celano, chiede la convocazione della commissione Trasparenza per discutere della vicenda del Porto Marina d’Arechi.

Le parole di Celano

“L’opera – spiega Celano - nasceva da una sinergia pubblico/privato. Allo stato è stata realizzata la parte privata dell’intervento e stentato completamente a decollare le opere che hanno un pubblico interesse e che erano previste in bando (ponte di Calatrava, boulevard, anfiteatro, etc.). Si rammenta, inoltre, che l’area demaniale laddove è sorto il porto privato è di fatto incredibilmente chiuso all’accesso dei cittadini, tant’è che allo stato la sensazione è che una parte rilevante della fascia costiera sia stata “ceduta” ad un privato e che dalle suddette opere la città non abbia avuto alcun beneficio. Infine, la mancata realizzazione del porto ha modificato di fatto lo skyline della costa, con il formarsi di una spiaggia che rappresenta un ulteriore vantaggio per il privato". Secondo Celano l'amministrazione sembrerebbe "inerte rispetto alla mancata realizzazione della parte pubblica dell’intervento". "In campagna elettorale - aggiunge il capogruppo Fi - rilevante è stato l’apporto di esponenti della famiglia dell’imprenditore, perfino con l’allestimento di una lista, alla causa del 'sistema'. Credo, pertanto, sia opportuno portare a termine il lavoro egregiamente avviato, anche al fine di assumere tutte le determinazioni di competenza della commissione e dei singoli consiglieri e di investire le Istituzioni preposte e di calendarizzare al più presto incontri, invitando a partecipare assessori e dirigenti di riferimento".