Pontecagnano, Martusciello (Forza Italia): "Marzia Capezzuto non riposa in pace"

"Marzia non riposa in pace. Perché qui c'è stato un cortocircuito istituzionale. Possibile che non sia funzionata la assistenza sociale? Non ci si può lavare la coscienza deponendo i fiori dove è stata uccisa". E' quanto osservato da Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, nel corso della presentazione della lista di Forza Italia a Pontecagnano Faiano.

L'attacco al sindaco

"Un sindaco di un Comune di 30mila abitanti, in cui ci si conosce praticamente tutti, deve essere attento", ha concluso Martusciello.