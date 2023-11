Masterplan, Lanzara (Pd) nominato consigliere del governatore De Luca

Il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara (Pd) è stato nominato nuovo consigliere del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con delega al Masterplan Litorale Salerno Sud. “E’ un onore e rappresenta senza ombra di dubbio, uno dei riconoscimenti più vibranti e coinvolgenti della mia vita. Desidero sinceramente ringraziare il presidente per l'affetto e la fiducia che premiano la collaborazione istituzionale che abbiamo instaurato nel corso degli anni. È un privilegio per me in questa nuova veste, poter contribuire attivamente al piano di sviluppo della provincia di Salerno, al fianco del presidente Franco Alfieri che ha coordinato fino ad oggi le operazioni preliminari del Masterplan. Questo progetto ambizioso, che coinvolge otto comuni in un territorio costiero così ampio e dal potenziale inespresso, simboleggia una straordinaria opportunità di trasformare una realtà tanto complicata, quanto ricca di valore paesaggistico ed ambientale”.

“I comuni di Salerno, Pontecagnano Faiano, Bellizzi, Battipaglia, Eboli, Capaccio Paestum, Agropoli e Castellabate abbracciano una zona di 480 kmq, con 50 km di costa e una popolazione di 310 mila abitanti. La nostra provincia è intrisa di storia e cultura, con siti archeologici di rilevanza mondiale come Paestum e la nostra amata città, ma anche aree tra le più estese e fertili della regione, come il Parco del Cilento e la Piana del Sele, veri caleidoscopi di emozioni. Tuttavia, i pericoli legati allo sfruttamento intenso del suolo e all'erosione delle coste, rappresentano una concreta minaccia per questi tesori naturali. Queste incertezze però, non devono spaventare, ma spingerci a essere protagonisti di un cambiamento epocale, che preservi e amplifichi tutta la bellezza che ci circonda. Il turismo e la cultura saranno al centro della mia visione: ciò si tradurrà in una crescita economica significativa. Il Masterplan non è solo un cronoprogramma di opere, ma la promessa di un avvenire radioso, in cui le nostre coste e le nostre città si trasformeranno in gioielli da scoprire, da ammirare e da vivere. Questa sarà la sinfonia della rinascita e del riscatto, invito tutti coloro in cui credono nel potenziale straordinario della nostra provincia a unirsi a me, a noi, per contribuire alla costruzione di un futuro in cui il passato si fonde con il presente per dar vita ad opportunità uniche per le generazioni di domani”.