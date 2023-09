Masterplan Litorale, Basile (Noi Moderati): "Dal progetto manca Capaccio Paestum"

"Capaccio Paestum fuori dal Masterplan per la valorizzazione del Litorale". È quanto denuncia Teresa Basile, segretaria cittadina di Noi Moderati all’indomani dell’incontro tenutosi presso la Sala Giunta della Provincia di Salerno per fare il punto sul Masterplan.

La nota

“Parliamo di un progetto, finanziato per una prima tranche a valere sull’Asse Strategico 5.1 del POR FESR 2021/27 per 20 milioni di euro, che riguarda i Comuni di Salerno, Pontecagnano Faiano, Bellizzi, Battipaglia, Eboli, Agropoli e Castellabate, con i quali è necessario verificare le attività da mettere in campo ai fini della costituzione dell’Ufficio Comune del Masterplan – scrive Basile - Tra i comuni interessati da questo grande finanziamento, pur facendo parte del progetto, manca proprio Capaccio Paestum, a questo punto ci interroghiamo e interroghiamo il nostro Sindaco e Presidente della Provincia di Salerno sul perché. Non sarà forse perché noi il nostro tratto di lungomare lo abbiamo fatto a nostre spese (non poche), che pagheranno i cittadini di Capaccio Paestum? Non si poteva aspettare due anni a fare i lavori, visto che il Masterplan è in progetto da più anni e entravamo anche noi nel finanziamento? Come mai dal progetto iniziale Capaccio Paestum doveva essere il comune trainante in quanto è il comune con più Km di costa e di conseguenza per logica avrebbe dovuto avere più soldi finanziati? Siamo in attesa che qualcuno ci illumini del perché? Nel frattempo pensare male non è peccato".