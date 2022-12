Metro Salerno, Cantalamessa (Lega): "La svolta grazie a Salvini"

"Arriva dal Mit un'altra buona notizia per il nostro territorio. L'ultima quella che riguarda la pubblicazione del bando di gara Rfi per il prolungamento della metropolitana di Salerno, dal valore di 185 milioni. Un'accelerazione volta a completare la tratta Arechi-Pontecagnano per favorire la mobilità nell'hinterland salernitano e collegarlo anche all'aeroporto, dunque strategica per favorire il turismo campano, grazie al potenziamento dello scalo aeroportuale di Salerno- Costa d'Amalfi". Parola del senatore della Lega Gianluca Cantalamessa.

"Segnale positivo"

"Un nuovo importante segnale positivo per la mobilità, a pochi giorni dalla notizia del finanziamento voluto dal ministro Salvini per la metropolitana di Napoli, che conferma una vera svolta in atto sul tema delle infrastrutture e dei trasporti campani" conclude Cantalamessa.

Zinzi: "Mit al lavoro per l'Alta Velocità"

"Grazie al ministro Matteo Salvini continua lo sblocco dei fondi a favore delle infrastrutture nel Mezzogiorno. È di oggi l'ultima pubblicazione, da parte di Rete Ferroviaria Italiana, del bando per la progettazione e il completamento della metropolitana di Salerno, dal valore di oltre 185 milioni di euro, di cui 70 milioni finanziati con i fondi del Pnrr. La fine del cantiere è prevista entro il 2026. Non solo, il Mit è al lavoro anche per il via libera per il primo sub-lotto di 33 chilometri da Battipaglia a Romagnano, del valore di 2,7 miliardi e dell'Alta Velocità Salerno Reggio Calabria nel tratto che interesserà anche i collegamenti per la Basilicata".

Così in una nota il deputato della Lega, capogruppo in VIII Commissione Ambiente Territorio Lavori Pubblici, Gianpiero Zinzi.