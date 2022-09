Maurizio Lupi a Salerno: "L'autonomia? Serve anche al Sud"

"Ci candidamo a governare l'Italia dopo il 25 settembre". Parola del capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi, giunto a Salerno per per un'iniziativa elettorale. L'ex ministro ha fatto il punto della situazione non lesinando frecciate al centrosinistra ed al terzo polo. "Rischio astensionismo? Se la sinistra continua a fare una campagane elettorale in cui dipinge l'altro come il nostro è normale che i cittadini si allontanino. Il centrodestra, dal canto suo, deve recuperare la capacità di dire che ci rimboccheremo le maniche per affrontare le crisi drammatriche del carovita e dell'energia. Il pilastro su cui ricostruire il Paese è: scuola, formazione e cultura.

Sud

"Il Sud - ha aggiunto Lupi - è una grande risorsa e non è più accettabile un'Italia a doppia velocità". E sulla autonomia differenziata: "Non serve solo alle Regioni del Nord, ma serve a tutte le Regioni per metterle nelle condizioni di partire dai propri territori e avere uno Stato che coordina". "L'autonomia differenziata - ha aggiunto l'ex ministro - è la modalita' con cui i cittadini, i territori e le regioni tornano a essere protagonisti di uno Stato che coordina e che da' pari dignita' a tutti, al Nord come al Sud".