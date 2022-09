Politiche 2022, Maurizio Lupi arriva a Salerno per lanciare le liste dei "Noi Moderati"

Dopo l’arrivo in città di Gaetano Quagliariello e del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, continuano gli incontri elettorali della lista Noi Moderati. Il capo politico della lista Noi Moderati Maurizio Lupi sarà lunedì 12 settembre alle 16 a Salerno al Gran Caffè Moka, in corso Vittorio Emanuele 108, per presentare i candidati salernitani alle prossime elezioni politiche.