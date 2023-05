Elezioni comunali, doppia tappa nel salernitano per l'ex ministro Maurizio Lupi

Il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi arriva in provincia di Salerno il prossimo 5 maggio a sostegno dei candidati sindaci del centrodestra, Pasquale Aliberti per Scafati e Giuseppe Bisogno per Pontecagnano Faiano