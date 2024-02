Insulti e offese contro il Governo, Meloni: "Schlein non prende le distanze da De Luca?"

Dopo gli insulti e le polemiche degli ultimi giorni contro gli esponenti del Governo, ora è direttamente il presidente del consiglio e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ad intervenire pronunciate dal governatore della Campania Vincenzo De Luca.

L'intervento del premier

In un post su Facebook, il premier si rivolge direttamente alla segretaria nazionale del Pd Elly Schlein: “Imbecilli, farabutti, delinquenti politici. Con questa elaborata analisi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, appella il Governo per illustrare la sua posizione sui fondi di coesione. Mi chiedo e chiedo alla segretaria Elly Schlein se non ritenga, a nome del Partito Democratico, di prendere le distanze da queste intollerabili violenze verbali, autentiche intimidazioni, espresse da parte di un rappresentante delle istituzioni e del suo partito. Abbiamo atteso un segno di dissociazione e di condanna, finora inutilmente. Se non arrivasse, prenderemo atto del fatto che questi sono gli impresentabili metodi democratici del Pd”. Ora non resta che attendere la risposta della leader dei democratici.