Pagani, si dimette il vicesindaco: "Ragioni personali"

Si è dimessa Mena Pappalardo, vicesindaco di Pagani. "Ringrazio Mena Pappalardo per il lavoro svolto in questi mesi in qualità di vicesindaco del Comune di Pagani. Io e tutta l’amministrazione la sosteniamo moralmente in questa scelta, determinata da motivazioni di natura esclusivamente personale. - ha detto il sindaco Raffaele Maria De Prisco - Già da qualche settimana ero a conoscenza della sua problematica e la ringrazio di cuore per l’apporto che ha continuato a dare nonostante tutto fino ad oggi".

Il saluto del primo cittadino