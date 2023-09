Mensa scolastica, cambia il regolamento: da oggi sarà possibile portare un pasto da casa

Il consiglio comunale ha approvato le modifiche al regolamento per le mense scolastiche. Le modifiche, passate col voto unanime dell'assise, recepiscono le sentenze del Tar che hanno dato la possibilità ai genitori di portare il pasto da casa.

Le modifiche

Le famiglie, quindi, potranno aderire al pasto da casa ma dovranno adeguarsi alle liene guida dell'Asl. "Da assessore - ha sottolineato la delegata all'Istruzione, Gaetana Falcone - devo dire che questa sentenza porterà un aggravio di lavoro ai dirigenti scolastici, anche se comporterà un risparmio per il Comune". "L'invito e la raccomandazione che faccio ai dirigenti - ha aggiunto il consigliere Horace Di Carlo - è quella di non lanciarsi in interpretazioni della norma: le modifiche sono chiare. Allo stesso tempo dico ai dirigenti di non ghettizzare i bambini che scelgono il pasto domestico ma di favorire la condivisione di permettere loro di mangiare tutti insieme". Favorevole alle modifiche la consigliera di opposizione Elisabetta Barone: "L'assessore ha dato una lezione di stile e di coerenza recependo le sentenze. Una modifica varata in maniera tempestiva che consente di dare risposte immediate ai cittadini".