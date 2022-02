Elezioni a Mercato San Severino: Somma in campo, quattro (al momento) gli avversari

E’ entrata nel vivo a Mercato San Severino la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali di Primavera con il Sindaco Antonio Somma già alle prese con la composizione delle tre liste che formeranno la sua coalizione. Tre compagini di qualità, con nomi già presenti in amministrazione ma anche con tante novità provenienti dal mondo della società civile. Ed anche gli altri nomi in campo iniziano a muoversi per l’organizzazione della campagna elettorale e la composizione delle liste.

Gli avversari

Giovanni Romano, già sindaco del Centro della Valle dell’Irno, torna a confrontarsi con il suo storico elettorale con la coalizione civica che, già negli anni passati, ha sostenuto le sue campagna elettorali; Carmine Ansalone sarà, di sicuro, candidato alle prossime comunali come Sindaco di Mercato San Severino ed accanto a lui ci sarà l’ex vice sindaco Gerardo Figliamondi; il Gruppo Noi San Severino sta pensando alla candidatura di Gigi Lupone come Sindaco mentre il Movimento 5 Stelle dovrebbe confermare il nome di Anna Lucia Grimaldi, consigliera comunale uscente, come candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative.