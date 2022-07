Mercato San Severino, Enza Cavaliere verso la nomina di vice sindaco

Ancora qualche giorno prima di conoscere i nomi completi della nuova Giunta Comunale di Mercato San Severino: il sindaco Antonio Somma, che nella serata di ieri, in Piazza, ha rivolto un ringraziamento a tutta la città per l’importante risultato elettorale ottenuto lo scorso 12 giugno, adesso è al lavoro per limare gli ultimi dettagli per la composizione della nuova giunta Comunale.

Il retroscena

Un fatto, al di là degli altri aspetti, pare certo: il vice sindaco, con tanto di deleghe pesanti, sarà una donna e sarà l’assessore uscente Enza Cavaliere. Per lei pesano i numeri ottenuti alle ultime elezioni comunali ma anche la serietà con la quale ha portato avanti il suo lavoro nel corso degli ultimi cinque anni: mai uno screzio, mai una polemica, neppure dopo la nomina del nuovo Vice Sindaco per le dimissioni di Gerardo Figliamondi. Un rapporto, insomma, che si è consolidato nel corso del tempo e che oggi diventerà ancora più solido con la nomina a Vice Sindaco all’interno della Giunta Somma-Bis.