Elezioni a Mercato San Severino, folla per Luigi Lupone: "Siamo una valida alternativa"

Bagno di folla, a Mercato San Severino, per l’inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco Luigi Lupone, stimato avvocato sanseverinese, consigliere comunale uscente, che ha ereditato la passione politica dal padre Pasquale (medico ed ex sindaco) e dal nonno. Al taglio del nastro c’erano tantissimi giovani, professionisti, docenti universitari, studenti, donne e uomini che hanno deciso di sostenere la sua corsa verso il Comune. Al suo fianco anche i consiglieri comunali uscenti Rosario Bisogno, Eliana Landi e Gaetano De Santis, ai quali si è aggiunta anche Annalucia Grimaldi.

La discesa in campo

“Insieme Siamo” è lo slogan scelto dal gruppo per vincere la campagna elettorale rappresentando una seria e credibile alternativa all’attuale amministrazione comunale. “Faremo una campagna elettorale educata, una rivoluzione gentile perché il consenso, quello fatto a gomitate e a tutti i costi, non ci interessa. Noi - ha dichiarato Lupone - vogliamo amministrare la città affinchè tra cinque anni i cittadini possano essere orgogliosi del lavoro svolto dalla propria amministrazione, nella consapevolezza che abbia lavorato nell’interesse di tutti e non di pochi. Insieme siamo una valida alternativa di governo, insieme siamo un’opportunità per Mercato San Severino, insieme siamo il cambiamento in cui vogliamo e possiamo credere”. Nei prossimi giorni proseguiranno gli incontri con la cittadinanza nelle varie fraziosi e vi sarà la presentazione dei candidati al consiglio comunali e del programma di governo per la città.