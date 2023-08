Metrò del Mare, la rabbia di Mari (Avs): "Certificato fallimento per tutto il sistema turismo in Campania"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"La Regione Campania attiva il servizio del Metrò del Mare, forse e comunque parzialmente, per soli 20 giorni. Scoprire a metà della stagione estiva le difficoltà connesse all’appalto e, infine, accontentarsi di fare scalo solo dove il pescaggio dei natanti Caremar lo consente è la certificazione di un fallimento. Siamo di fronte a una grave perdita di opportunità per i cittadini e i turisti che avrebbero dovuto beneficiare di un sistema di mobilità via mare funzionante sin dal mese di giugno. Una modalità di trasporto alternativo per la stagione estiva su cui c’erano molte attese e su cui ci sono stati ripetuti annunci puntualmente disattesi. La Campania avrebbe dovuto dimostrare una gestione oculata delle risorse per migliorare l'esperienza dei visitatori e incentivare il turismo nella regione. Invece, si assiste a una mancanza di visione che ha compromesso la possibilità di rendere il Metrò del Mare un servizio duraturo e vantaggioso per tutti. Promettere un appalto adeguato per l’anno prossimo è davvero una toppa peggiore del buco, chiedo alla Regione di prendere seriamente in considerazione queste le critiche che vengono da più parti e rivedere la strategia per garantire una gestione più efficace e lungimirante del Metrò del Mare in futuro. Cittadini e turisti della Campania meritano una migliore gestione delle loro risorse e delle loro potenzialità". Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Franco Mari, critica l’avvio del servizio di collegamento via mare per soli 20 giorni da parte della Regione Campania.