Metrò del Mare, gara andata deserta. Adinolfi (FI): "Non c'è tempo da perdere"

“Inaccettabile ritrovarsi ad aprile di fronte ad una simile paralisi amministrativa, a sole poche settimane dall’avvio della stagione turistica”. È quanto afferma l’europarlamentare di Forza Italia Isabella Adinolfi dopo che la gara per l’affidamento del Metrò del Mare, il servizio di collegamento marittimo tra i porti del Cilento e le città di Salerno e Napoli (oltre a Capri ed alla costiera Amalfitana), è andata deserta.

L'appello

Per Adinolfi "la mancata partecipazione degli operatori alle due gare d'appalto, nonostante l’anticipazione del bando a marzo da parte della Regione Campania, segnala un evidente bisogno di rivedere e migliorare il processo di affidamento” sottolinea l’europarlamentare, che chiede interventi immediati: “Bisogna adottare misure finalizzate a garantire che il servizio non subisca ulteriori ritardi. L'affidamento diretto potrebbe essere una soluzione temporanea, ma è fondamentale che si proceda con trasparenza e si adoperino tutti gli sforzi per garantire un servizio efficiente, sostenibile e conforme alle aspettative dei numerosi turisti che annualmente visitano la nostra splendida regione. Non possiamo permetterci di ripetere gli errori del passato e di compromettere la vitalità economica e l'attrattività turistica della Campania”. Il rischio da evitare, spiega l’europarlamentare, è che si ripeta la situazione della scorsa estate, quando il servizio è stato attivato solo ad agosto. “L'efficienza del Metrò del Mare - conclude Adinolfi - è essenziale per la vitalità economica della regione e la sua capacità di attrarre i visitatori da tutto il mondo. Non c'è tempo da perdere”.