Metrò del Mare per 20 giorni, Adinolfi (FI): "Pessima gestione della Regione"

“Il Metrò del Mare per venti giorni è un esempio lampante di incompetenza e mancanza di visione da parte della Regione Campania”. Così l’eurodeputata e vicecoordinatore regionale di Forza Italia, Isabella Adinolfi, critica l’avvio del servizio di collegamento via mare per circa 20 giorni da parte dell’amministrazione regionale.

Le critiche

Per l’esponente azzurra “è praticamente un'offesa all'intelligenza dei cittadini e dei turisti che avrebbero potuto trarre vantaggio da un sistema di mobilità via mare operativo da giugno e non a ridosso di Ferragosto. È un triste spettacolo vedere una regione così ricca di potenzialità gettare al vento un'opportunità preziosa per migliorare la mobilità e l'esperienza dei visitatori. La Campania merita decisamente di meglio di questa pessima gestione” conclude l’eurodeputata.