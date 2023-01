Tajani a Sarno su questione benzina e Riforma "senza tagli al Sud": parla il vicepremier

"Come Governo vogliamo risolvere i problemi dei cittadini. La situazione economica non è facile. Con la manovra abbiamo cercato di dare risposte concrete soprattutto ai pensionati e alle fasce socialmente più deboli, a famiglie e a imprese. Stiamo lavorando per cercare di alleviare anche il peso del costo della benzina, individuando le soluzioni migliori". Lo ha detto il ministro per gli Affari esteri, Antonio Tajani a margine di un'iniziativa di Forza Italia a Sarno. Secondo Tajani, le scelte fatte dal Governo "puntavano e puntano ad aiutare chi ha più bisogno di essere sostenuto. Però, andremo avanti. Ci stiamo impegnando fortemente anche per affrontare la questione della immigrazione, della crescita economica".

La Riforma e l'immigrazione

Circa la Riforma: "Lavoreremo anche perché l'autonomia differenziata non sia un'autonomia che penalizzi il Sud. L'Italia non deve essere divisa. Bisogna fare i Lep, bisogna anche pensare a un fondo di perequazione. Siamo al lavoro perché sia una riforma equilibrata e che avvantaggi sia il Nord sia il Sud, ma anche il Centro, ecco perché sui poteri di Roma Capitale dovremo lavorare". Il vicepremier si è soffermato anche sulla questione immigrazione: "Sono stato ieri in Turchia, sarò la prossima settimana in Tunisia e probabilmente in Egitto per individuare una strategia che permetta all'Italia di fare accordi con i Paesi chiave, da dove partono i migranti o che possono bloccare il flusso migratorio. Senza accordi con questi Paesi è difficile trovare la soluzione. Egitto e Turchia sono due grandi Paesi che garantiscono la stabilità dell'intera area. Poi, la Tunisia è un Paese da dove partono. Tutto questo - ha spiegato Tajani a margine - deve essere finalizzato a trovare una soluzione per la Libia, dove bisogna andare a votare e avere un Governo stabile. Ma, anche lavorando con Egitto e Turchia, si può contribuire alla stabilità di questo Paese".

Tajani ha, poi, sottolineato che "l'Italia vuole giocare un ruolo da protagonista perché se si risolve la questione libica e si lavora bene con la Tunisia si risolve anche il problema migratorio. Non è un problema di facile soluzione perché ci sono tanti motivi che spingono queste persone ad andarsene". Per l'esponente di Forza Italia è necessario "lavorare a lungo termine anche per risolvere alla radice il problema. Questo significa favorire la crescita del continente africano, combattere il cambiamento climatico, combattere la povertà, le malattie, le guerre e il terrorismo. È una strategia a breve, medio e lungo termine per la quale il governo è fortemente impegnato. Abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando intensamente".

