Montecorvino Pugliano, Progetto Comune: "La sindrome dell'asino che vola"

Ne avremmo fatto volentieri a meno di pubblicare questo comunicato, se non fosse stato per le dichiarazioni rese pubbliche dal Sindaco Chiola, in una nota dai toni “trionfalistici” relativa al Consiglio C.le del 12 luglio scorso. Con provvedimento del 19.05.2022 (consultabile nella sezione trasparenza dell’Ente), la Corte dei Conti della Campania, ha di fatto dichiarato “l’inammissibilità” del Piano di Riequilibrio Finanziario proposto dal Comune di M.Pugliano, per far fronte al “buco di bilancio” di 1.972.734,95 € (a causa del quale c’è un processo per “falso in bilancio” in corso), prodotto nei soli anni 2017 e 2018 dalle stesse persone che amministrano oggi la città, il tutto dopo aver dichiarato “dissesto” l’anno precedente, cioè nel 2016. La Corte dei Conti nel provvedimento, non si è solo limitata a motivare l’innammissibilità, in quanto l’Ente ha provveduto nei succesivi anni a rientrare dal disavanzo a spese dei cittadini, ma ha provveduto anche a certificarne le cause, confermando quello che era stato molto chiaro sin dall’inizio, e cioè “l’ampliamento indebito della spesa pur non avendo la relativa copertura”. Ora, da qui ad immaginare che quanto sia avvenuto possa essere motivo di vanto e di soddisfazione, è come proporre una medaglia al valore civile al piromane che ha appiccato l’incendio, anche perché, se per l’opera svolta, ci sono questo tipo di complimenti, già immaginiamo quali possano essere quelli che arriveranno alla fine dei procedimenti in corso, che riguardano questi bravi ragazzi.

In definitiva, pensiamo che è del tutto normale che nel 2022 ci possa ancora essere chi afferma di saper volare, la vera domanda è, quanti sono ancora disposti a crederci..?