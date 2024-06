Montecorvino Pugliano, polemica dopo l'annuncio della nuova giunta: "Dello Stritto fuori? Chiola irriconoscente"

È polemica dopo la nomina della nuova giunta da parte del sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola. A scatenarla la decisione di escludere dall'esecutivo Grazia Dello Stritto, già assessore negli ultimi cinque anni e forte di un consenso che ha portato in dote della lista "Avanti" ben 970 preferenze.

La nota

Un comitato di cittadini ha manifestato aperto dissenso nei confronti della decisione del sindaco Chiola attraverso una nota. "Grazia Dello Stritto - si legge - ricopriva la carica di Assessore con delega alla Pubblica Istruzione e Cultura e delega alle Pari Opportunità e in 5 anni ha sempre lavorato con tanta diligenza e dedizione; infatti, da come si evince dai risultati elettorali, lei si è sempre contraddistinta ed ha conquistato i cittadini di Montecorvino Pugliano per la sua estrema disponibilità, competenza e amore per il territorio. Dunque, Grazia Dello Stritto fuori dalla Giunta nonostante abbia ricevuto un significante e importante numero di preferenze da parte dei cittadini di Montecorvino Pugliano. Sono stati 970 i cittadini che hanno dato fiducia a Grazia Dello Stritto alle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024, gli stessi che ora sono delusi e amareggiati da questa triste e irriconoscente scelta del Sindaco Chiola".