Montecorvino Pugliano, i nomi della nuova giunta: sabato il primo consiglio comunale

In dirittura d'arrivo la nomina della nuova giunta a Montecorvino Pugliano. Il sindaco rieletto, Alessandro Chiola, avrebbe chiuso la lista dei componenti dell'esecutivo. Confermati tre su cinque assessori uscenti: non confermati Grazia Dello Stritto, nonostante i 970 voti raccolti alle ultime elezioni, e Luigi della Corte (non ricandidato).

La nuova giunta

Questi i nomi:



Ludovico Buonomo — Vicesindaco con delega ai Lavori pubblici; Emanuela Landi — Assessore con delega alla Protezione Civile - Ispettori Ambientali e Associazionismo; Marianna Ciliberti — Assessore con delega all'Ambiente ed Agricoltura; Rosario Castelluccio — Assessore con delega allo Sport ed Impianti Sportivi; Daniele De Matteis — Assessore con delega alle Politiche giovanili.

Il consiglio comunale

La nuova giunta sarà annunciata nel corso del primo consiglio comunale, in programma per il 22 giugno alle ore 19.30, in via Diaz Pugliano Capoluogo. "Si tratta di una seduta particolare - dice Chiola - per me emozionante perché carica di responsabilità e aspettative. Cinque anni ricchi di importanti sfide che riguardano la crescita del nostro territorio. Il primo consiglio comunale si terrà all’aperto, tra la gente che ha tributato alla compagine “Avanti - Chiola Sindaco” un successo di consensi oltre ogni aspettativa. Ma ora è tempo di mettere da parte ogni forma di schieramento politico, come ho già detto in più occasioni, sono stato e sarò il sindaco di tutti".