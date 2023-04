Montecorvino Pugliano: Oreste Raffaele Montella è il nuovo coordinatore del Forum dei Giovani

L’assemblea del Forum dei Giovani ha eletto, all’unanimità, quale coordinatore dell’organismo giovanile, Oreste Raffaele Montella, risultato il più votato durante le elezioni dello scorso 26 marzo.

I nomi

Oreste Raffaele Montella, 21 anni, diplomato al liceo scientifico “Severi” di Salerno, frequenta il Conservatorio “Martucci” dove è iscritto al terzo anno del triennio di pianoforte, attualmente è un volontario del Servizio Civile Universale presso il Comune di Montecorvino Pugliano. Oltre a Montella compongono l’esecutivo: Carmen Granozio (vice coordinatrice), Luca Caruccio, Carmen Cafaro, Roberto Adduono e Americo D'Alessio. Hanno presenziato all’assemblea portando il proprio saluto: il sindaco Alessandro Chiola, l’Assessore alle politiche giovanili Daniele De Matteis, il Consigliere Regionale Andrea Volpe, Alessio Mazzaro e Fabio Buonomo, componenti del Coordinamento Provinciale.

I commenti

“Spero che attraverso le nostre iniziative sempre più giovani possano interessarsi alle attività socio culturali di Montecorvino Pugliano. Sono felice dell’ottimo risultato ottenuto in termini di consensi attraverso il coinvolgimento di tantissimi giovani che si sono recati ai seggi. Il nostro dovrà essere un lavoro di squadra tenendo da parte ogni forma di individualismo. Ringrazio ancora una volta chi ha creduto in me” ha dichiarato il neo coordinatore Montella durante il suo intervento. “Siamo orgogliosi di voi. In questi giorni abbiamo assistito ad una concreta e fattiva partecipazione di giovani alle dinamiche sociali della nostra comunità. Ora vi aspetta il lavoro concreto, e forse più difficile: avvicinare i giovani al mondo delle istituzioni. Buon lavoro a tutti” questo il commento del sindaco Chiola e dell’assessore De Matteis.