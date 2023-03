Monti Picentini, eletti i vertici e i componenti della Giunta Esecutiva del Parco Regionale

Si è svolta nel pomeriggio di ieri, presso la sede di Acerno, l’assemblea della Comunità del Parco Regionale dei Monti Picentini. Folta la partecipazione di amministratori comunali, provinciali e delle comunità montane il cui territorio ricade nella perimetrazione del Parco Regionale dei Picentini.

Gli eletti

Con votazione unanime sono stati eletti: Massimiliano Cuozzo (sindaco di Acerno) quale presidente della Comunità del Parco e Rocco D’Andrea (assessore del Comune di Lioni - Avellino ) quale vicepresidente della Comunità del Parco.Successivamente la Comunità del Parco, sempre all’unanimità, ha designato i due membri per la Giunta Esecutiva del Parco Regionale. Sono stati designati Giuseppe Alfano ( Consigliere Comunale di Giffoni Sei Casali) e Fausto Fatale (consigliere comunale di Montella - Avellino).

Il commento

Il presidente dell'Ente Parco Fabio Guerriero: “Da quasi quindici anni non si raggiungeva una maggioranza così ampia e qualificata in seno alla comunità del Parco Regionale dei Monti Picentini. Il risultato raggiunto rappresenta una importante intesa territoriale, che pone le basi per una riflessione consapevole, in grado di proiettare Il Parco Regionale dei Monti Picentini verso le sfide del futuro che riguarderanno una Pianificazione Territoriale partecipata e vicina alle reali esigenze del Territorio e le opportunità che si presenteranno sui fondi strutturali nella nuova programmazione regionale e sui fondi europei.”