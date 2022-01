Addio ad Enzo Fasano, alla Camera subentra Rossella Sessa: primo voto per il Colle

Sarà la salernitana Maria Rosa (detta Rossella) Sessa, prima dei non eletti alla Camera dei Deputati alle elezioni del 2018 e fedelissima del ministro per il Sud Mara Carfagna, a subentrare ad Enzo Fasano, scomparso ieri all’età di 70 anni. Una procedura che avverrà d’urgenza, considerato che le Camere per eleggere il Presidente della Repubblica devono avere tutti i propri membri in carica.

L'arrivo a Montecitorio

Già nella mattinata di oggi Sessa, che svolge il mestiere di commercialista ed è da anni dirigente salernitana di Forza Italia, parteciperà alla prima chiama per l’elezione del Presidente della Repubblica, con la dichiarazione del subingresso che verrà pronunciata dal Presidente della Camera Roberto Fico prima dell’inizio delle operazioni di voto.