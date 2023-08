Ennesima morte sospetta al Ruggi, Iannone annuncia un'interrogazione al Ministro

“Al governatore De Luca interessa solo la costruzione del nuovo nosocomio, mentre in quello esistente si continua a morire. L’ennesimo decesso all’ospedale di Salerno, San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, che ha fatto scattare l’inchiesta della magistratura. La vittima un 60enne di Eboli che, dopo aver atteso sei ore in pronto soccorso, arriva in ambulatorio ma muore prima ancora che il medio riesca a visitarlo. La Sanità di De Luca ci ha purtroppo abituati a drammi come questo". Lo ha detto Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania che annuncia un’interrogazione parlamentare al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per appurare, a prescindere dall’attività della magistratura, cosa sia accaduto in quelle ore.

La denuncia

"Troppi i casi di presunta malasanità e spesso sono legati alle cattive condizioni organizzative in cui sono costretti a lavorare medici ed operatori sanitari. Evidente conseguenza del fallimento della gestione politica amministrativa della Sanità da parte di De Luca e del Pd”, conclude Iannone.