Movida, Pecoraro contro le proposte Loffredo: "Tutte vecchie idee dell'opposizione"

"Il presidente del Consiglio Comunale (Dario Loffredo ndr) ha scritto un post, annunciando idee innovative, straordinarie, rivoluzionarie per il turismo della nostra Città", lo ha scritto sarcasticamente in un post la vicepresidente del consiglio comunale di Salerno, Claudia Pecoraro (M5S), puntando il dito contro le proposte di Loffredo in merito alla movida cittadina. "Nuovo regolamento per la diffusione di musica nei locali; strutture di interesse culturale aperte tutto l’anno non solo in occasione di mostre ed eventi (cit.!); apertura dell’Auditorium ormai completato da anni ma ancora a porte chiuse (cit.!). Sorrido! L’inadeguatezza di questa Amministrazione è sempre più lampante, chiara è l’assoluta incapacità anche solo di parlarsi, tra di loro. Vedete, queste fantastiche proposte che il Presidente del Consiglio Comunale oggi presenta come lampi di genio, sono intavolate in Commissione Annona e Turismo da mesi", continua la Pecoraro.

Le osservazioni

"Il nuovo regolamento è allo studio, essendone stata valutata e sollecitata l’adozione tempo addietro, dal Consigliere Zitarosa e dalla sottoscritta, in modo autonomo ma poi confluito in un unico agire, perché fare politica significa non solo avere l’idea, ma lavorarci, portarla avanti, trovare sinergie comuni e progettualità condivise che possano poi realmente concretizzare l’azione prefissata, nell’ottica del sostegno reale agli imprenditori. Per questo, ho già avuto un incontro con il Comitato Salerno Mia, e con dariorenda_ph, ed ho parlato con diversi commercianti, per ascoltare, convogliare e portare a frutto le loro richieste. - prosegue la Pecoraro- Ugualmente a dirsi per la richiesta di mantenere aperti tutto l’anno i luoghi di interesse storico culturale della Città, che non ha nulla di straordinario, appartiene all’ovvio della buona amministrazione, incardinata in Commissione un anno fa. Non si lasciano chiusi i monumenti, le sale, i palazzi storici e i luoghi di interesse se poi ci si vanta di essere metà turistica della Campania e di avere tantissimi croceristi, non ha alcun senso! Sull’Auditorium, vi lascio al virgolettato!".

"Dagli anni 90 ad oggi, questa Amministrazione si è mangiata la Città, deprivandola e depauperandola di ogni fonte di ricchezza. Quello che rammarica, francamente, è che dopo anni di immobilismo, oggi si parla di grandi idee quando quelle proposte sono state già incardinante ed avanzate dalla nuova opposizione della Città da mesi. - conclude la consigliera - Questa Amministrazione manca di visione e di programmazione. Come Opposizione noi dimostriamo tutti i giorni che sappiamo dove vogliamo arrivare, e anche come farlo!".