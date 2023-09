M5S Salerno: il nuovo coordinatore cittadino è Arturo Cosenza De Lauro

L’assemblea degli iscritti di Salerno Città ha eletto il nuovo coordinatore cittadino del Movimento 5 Stelle. Si tratta dello storico militante Arturo Cosenza De Lauro che, ieri sera, nel corso delle operazioni di voto che si sono tenute all’interno dei saloni del Polo Nautico, ha premiato il noto commerciante salernitano, da tempo impegnato nel sociale.

L'assemblea

Cosenza De Lauro, al termine del voto, è stato preferito ad Elio Ferrante, Pasqualina Argentino, Antonio Raimondi, Ugo Terzi e Roberto Campopiano. A sovraintendere alle operazioni di voto la Coordinatrice Provinciale Virginia Villani ed il Coordinatore Regionale Salvatore Micillo. Cosenza De Lauro è stato candidato con il Movimento 5 Stele alle ultime elezioni comunali di Salerno nel settembre del 2021.

Il commento

Soddisfatta la coordinatrice provinciale Virginia Villani: "Ringrazio tutti coloro che hanno deciso di essere qui e mettersi in gioco. Mi fa piacere sapere che insieme ad attivisti storici, molti dei quali della prima ora, ci siano volti nuovi che hanno spesso seguito con interesse dall’esterno le nostre iniziative e adesso hanno scelto di aderire e dare un contributo fattivo sul piano delle idee, della condivisione e della socializzazione. Solo in questo modo, con la partecipazione dal basso, possiamo tornare a crescere. La differenza distintiva del Movimento 5 Stelle risiede nella sua capacità di coinvolgere attivamente gli attivisti e i cittadini. Continueremo però a differenziarci nettamente dagli altri partiti perché grazie ai nostri gruppi territoriali ogni attivista e ogni cittadino avrà la possibilità di diventare parte attiva del Movimento 5 Stelle e quindi del paese. Rispetto delle regole e coerenza verso le linee politiche del Movimento, queste le parole chiave del nuovo corso. Auguro ad Arturo Cosenza, neo rappresentante del Gruppo Territoriale, e a tutti i membri del Gruppo Territoriale di Salerno un proficuo e impegnativo mandato. Questa elezione rappresenta un passo avanti nella realizzazione del nostro impegno per una politica aperta, inclusiva e partecipativa”