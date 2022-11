M5S, Molinaro: “Da oggi si parte con i Gruppi Territoriali"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“ll Movimento 5 Stelle è chiamato a una piccola grande rivoluzione interna. Il Presidente Giuseppe Conte ha esortato i portavoce del Movimento 5 Stelle ad essere presenti continuamente sui territori. C’è chi, come me, dai territori non si è mai staccato, portando le esigenze della collettività all’attenzione nazionale. Io da portavoce, avverto il dovere morale di essere accanto ai tanti cittadini che hanno creduto nel progetto del Presidente Conte, del MoVimento 5 Stelle ed alla mia persona”. Ho detto in campagna elettorale che ci sarò sempre. La coerenza tra pensiero ed azioni è uno dei valori fondanti della mia etica personale. Oggi la Politica necessità di una classe dirigente credibile e competente”. A dirlo è Iolanda Molinaro, assessore al Comune di Vallo della Lucania. “È necessario rafforzare la presenza nei territori, in quei luoghi in cui i problemi nascono e hanno una ricaduta diretta sulla vita quotidiana, in qui luoghi dove è sempre più necessario agire per una giustizia sociale, per la lotta alle disuguaglianze, per la tutela del lavoro, dei redditi, della casa e per attuare quelle iniziative necessarie al processo di transizione ecologica e digitale. A breve, il presidente Conte nominerà, d'intesa con i referenti regionali, un referente per la nostra provincia che avrà l'onere di fare da tramite tra i vari gruppi e i portavoce, con i referenti regionali e con il nazionale. I gruppi territoriali avranno potere di iniziativa su argomenti locali ma comunque di interesse nazionale, dietro preciso mandato dei comitati tematici nazionali, potranno anche agire in nome e per conto del M5S. Ci aspettano tempi duri e dovremo essere pronti per tornare a lottare, sempre dalla parte giusta, sempre con il Presidente Conte. Io ci sarò”. Conclude Iolanda Molinaro.