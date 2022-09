Politiche 2022, doppio appuntamento per il M5S nell'Agro nocerino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Doppio appuntamento elettorale per il Movimento 5 Stelle nell’Agro Nocerino Sarnese e per la candidata al collegio uninominale per la Camera dei Deputati, Virginia Villani. Oggi (lunedì 19 settembre) alle ore 18,30 a piazzetta Petrosini a Nocera Inferiore, ci sarà il ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, il Vicepresidente del Movimento 5 stelle Michele Gubitosa che insieme al coordinatore regionale Salvatore Micillo presenterà i candidati del Movimento 5 Stelle alla Camera e al Senato. Domani (martedì 20 settembre) alle ore 19,00, nuovo appuntamento ad Angri alla Casa del Cittadino. “Proseguiamo con determinazione la nostra campagna elettorale in quest’ultima settimana – spiega Virginia Villani – L’Agro nocerino sarnese è un territorio importante e che ha tutta la considerazione dei vertici nazionali del Movimento 5 Stelle. Staremo, come sempre, tra la gente per spiegare cosa abbiamo fatto ma soprattutto cosa faremo”