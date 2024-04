Europee 2024, il M5S: “Il 3 maggio a Salerno evento con il già presidente Inps Pasquale Tridico”

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Salerno annuncia l'evento "Salerno Città Ideale: Governare l'economia con un nuovo patto sociale", che si terrà venerdì 3 Maggio alle ore 19 presso la Sala Molinari, situata nel suggestivo Convento dei Padri Cappuccini, in Piazza San Francesco a Salerno. L'incontro, promosso dal coordinatore del Movimento 5 Stelle Gruppo Territoriale di Salerno, Arturo Cosenza De Lauro, vedrà la partecipazione della già deputata e coordinatrice provinciale di Salerno Movimento 5 Stelle Virginia Villani e il coordinatore regionale Salvatore Micillo.

I partecipanti

Tra gli altri relatori di spicco, si annoverano il Professore Ordinario di "Didattica generale e Pedagogia speciale" e Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Salerno, Maurizio Sibilio, e il Professore Ordinario di "Politica economica e docente di Economia del Lavoro" presso il Dipartimento di Economia dell'Università Roma Tre, Relatore Pasquale Tridico entrambi candidati alle elezioni Europee collegio Sud. Ad arricchire ulteriormente il dibattito, interverranno la Senatrice della Repubblica Italiana e Avvocata Penalista, Anna Bilotti, la Consigliera Comunale al Comune di Salerno e Avvocata Penalista, Claudia Pecoraro, e il Capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio Regionale della Campania, Michele Cammarano. La moderazione dell'evento sarà affidata alla Dottoressa in Economia e Commercio, già Senatrice della Repubblica Italiana e candidata con il Movimento 5 Stelle alle elezioni europee - collegio Sud, Felicia Gaudiano. L'incontro si propone di approfondire tematiche cruciali per il futuro socio-economico di Salerno e del territorio circostante, con un occhio attento alle proposte innovative e alle soluzioni concrete che il Movimento 5 Stelle intende portare avanti per una gestione più efficiente e partecipativa delle risorse.