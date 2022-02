Villani (M5S): "Restiamo uniti e continuiamo a lavorare per il bene degli italiani"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Le polemiche e gli scontri di questi giorni all’interno del nostro Movimento sono frutto di incomprensioni e di malintesi mai chiariti, i silenzi non fanno bene a nessuno!

È naturale che in momenti topici della vita politica ci siano dialettiche e confronti che possono alterare equilibri e acuire divergenze ma questa caccia alle streghe è da condannare nel modo più assoluto! La rielezione di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica è stato il risultato migliore che potevamo raggiungere, vista l'attuale situazione politica in Parlamento, per il bene degli italiani: ora è il momento di guardare avanti e di continuare a lavorare per traghettare il Paese fuori dalla crisi. Il mio è un invito tutti all’unità, al necessario e doveroso chiarimento nel giusto perimetro del Movimento, un invito a non disperdere le nostre energie in sterili polemiche e dietrologie, né a innescare nel nostro gruppo politico una ricerca affannosa dei colpevoli” questo il commento della Deputata del MoVimento 5 Stelle, Virginia Villani.



“In ogni compagine politica, il confronto sereno, aperto, così come le incomprensioni, sono l’essenza della democrazia, specie in una fase istituzionalmente complessa come l'elezione del Capo dello Stato. Il Paese ha bisogno di unità e coesione politica, ma soprattutto del nostro impegno in un momento storico così difficile. Nei prossimi mesi ci aspettano sfide importantissime, in particolar modo in merito all'attuazione del PNRR. Solo creando un fronte unito, riusciremo a garantire trasparenza, celerità e pragmatismo per i progetti da concludere entro il 2026” conclude la Deputata M5S, Virginia Villani.