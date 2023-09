M5S, Villani: "Con Giuseppe Conte il movimento è più attivo che mai”

"E’ stato un vero e proprio bagno di folla quello a cui abbiamo assistito, a Salerno, per l'accoglienza al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Un’istanza su tutte: tornare con forza ed in massa tra la gente, soprattutto grazie alla spinta propulsiva dei nuovi gruppi territoriali. Molteplici le battaglie che ci attendono, prima fra tutte il salario mimino per il quale va raccolta una montagna di firme”. A dirlo è la coordinatrice del Movimento Cinque Selle in provincia di Salerno Virginia Villani.

Il summit

Vilani spiega: "Durante la riunione con il Presidente Conte, abbiamo parlato di progetti, di idee, di gruppi territoriali, di come il centrodestra, a livello nazionale, ed il centrosinistra, a livello regionale e comunale, stiano portando indietro la Campania, Salerno e l’Italia. Governi, che hanno tagliato il reddito di cittadinanza, eliminato il superbons 110 per cento e distrutto la sanità. Tutte battaglie per le quali il M5S ha - da sempre - lottato ardentemente ”. “Il Movimento 5 Stelle è pronto ad affrontare nuove sfide, e adesso, grazie a Giuseppe Conte, lo fa attraverso un'organizzazione precisa e strutturata, centrale e territoriale, perfettamente in grado di raccogliere le istanze di tutti i cittadini. L’incontro a Salerno si è rivelato un momento più che significativo per inaugurare questo nuovo, importante ed innovativo corso del Movimento” conclude Villani.