Elezioni a Pontecagnano, Movimento Democratico: "Noi con Giuseppe Bisogno"

Movimento Democratico scende in campo al fianco del candidato sindaco Giuseppe Bisogno. L'annuncio in una nota del presidente Marcello Ferro. “Affrontiamo questa tornata elettorale a mani nude – afferma il presidente Marcello Ferro - senza ricatti e senza minacce ci confronteremo con le sole armi delle nostre idee e con la nostra visione progettuale della città di Pontecagnano Faiano. Nel nome della libertà e della democrazia vera sconfiggeremo questa tirannia e il sistema di potere del Pd di De Luca e Lanzara”.

La nota

"L’auspicio - sottolinea Ferro - è che il primo cittadino uscente, in concomitanza con l’ultimo scorcio di sindacatura, apra realmente la casa comunale ai cittadini e non la usi come comitato di promesse e benefici vari, considerata la posizione istituzionale privilegiata, così come nessuno si permetta di utilizzare i dipendenti dell’ente e tutto il personale e i professionisti collegati come bancomat elettorale. Movimento Democratico fa, pertanto, appello affinché tutti possano affrontare con serenità assoluta la prossima campagna elettorale, scevri da ogni pressione e nella totale libertà di scegliere“Al fine di dare il nostro sostegno, come lista civica, alla coalizione e al candidato sindaco – aggiunge Ferro - il direttivo di Movimento Democratico su mia proposta ha nominato coordinatore del Movimento il dottor Giovanni Basso. E a giorni organizzeremo una conferenza stampa per illustrare i punti programmatici da sottoporre ai nostri cittadini”.