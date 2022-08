Nocera Superiore, patto tra Movimento Nazionale - la Rete dei Patrioti/ Movimento Legalità e Trasparenza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Protocollo d'intesa siglato tra il Movimento Nazionale - la Rete dei Patrioti, rappresentato da Ivano Manno, ed il Movimento Legalità e Trasparenza, rappresentato dall'avvocato Raffaella Ferrentino. Nel corso dell'incontro si è riscontrata piena sintonia e comunanza d'intenti, soprattutto sulla necessità di riaffermare i temi etici ed i valori non negoziabili in società e tra i giovani. Sul tavolo, già in settembre, iniziative comuni per rispondere alle varie e molteplici istanze dei territori.