Erba incolta e degrado nei quartieri, l'opposizione: "Natella si dimetta". Ma il sindaco lo difende

Diversi consiglieri comunali di opposizione sono pronti a presentare una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore all’ambiente Massimiliano Natella in merito allo stato di degrado in cui versa la città legato, principalmente, alla gestione del verde pubblico. A promuovere l’iniziativa politica i consiglieri comunali Roberto Celano, Peppe e Mimmo ventura, Claudia Pecoraro, Elisabetta Barone, Donato Pessolano e Corrado Naddeo che, oggi, ha tenuto una conferenza stampa sull’argomento.

Le critiche all'amministrazione

Molto duro il capogruppo di Forza Italia-Udc Roberto Celano che si rivolge ai consiglieri di maggioranza che stanno denunciando, come l’opposizione, la situazione del verde pubblico cittadino: “De Luca accusa Natella, parlando di un’amministrazione incapace, ma è lui a muovere i fili da trent’anni. Ovviamente ora i deluchiani dovranno votare la sfiducia verso Natella, così come i moderati e popolari, altrimenti formalmente, non solo nei fatti, saranno corresponsabili con l’amministrazione del degrado, dello sfascio e dell’abbandono della città”. Celano ricorda: “Avevano proposto l’ affidamento provvisorio alle società partecipate e loro lo hanno fatto con estremo ritardo; non hanno fatto le gare ponte e non hanno affidato la gestione a soggetti con i dovuti requisiti. Il problema non è solo il verde pubblico, ci sono anche i rifiuti che non vengono raccolti, non c’è uno spazzamento adeguato”. Per l’esponente forzista deve intervenire il sindaco Enzo Napoli: “C’è bisogno di un’ordinanza urgente. Si deve effettuare un servizio di manutenzione straordinaria e, perché no, anche di disinfestazione della città. Siamo in completa emergenza, nelle condizioni in cui si trovano le amministrazioni che oramai sono sull’orlo del default”. Simili le posizioni di tutti gli altri partecipanti alla conferenza stampa.

Le repliche di sindaco e assessore

Non è tardata ad arrivare la risposta del primo cittadino: “Natella non è in discussione, ha la nostra fiducia e considerazione”. Poi ha spiegato: “Attualmente ci sono due gare, una già espletata per i capistrada e una in corso di definizione che riporteranno la situazione in un’ordinata visione e un ordinato svolgimento della manutenzione del verde”. Napoli ha anche sottolineato che i tempi si sono allungati poichè “abbiamo seguito pedissequamente i dispositivi di legge che ci impongono attenzione, tempi e considerazioni di natura tecnica, alle quali abbiamo dato risposta”.

Difende l’operato dell’amministrazione lo stesso Natella: ““La situazione purtroppo è di emergenza rispetto a delle problematiche che si sono accumulate nel tempo, in seguito ad un’indagine della magistratura che ha messo fuori gioco tutti gli appalti in essere. Abbiamo programmato “un tampone” per l’emergenza, con una gara ponte. Ma è evidente che una gara ponte, con poche migliaia di euro, rispetto un appalto, non può essere sufficiente a garantire in maniera contemporanea, in tutta la città, un servizio efficiente. Abbiamo lavorato di questi mesi per programmare dei servizi efficienti per il futuro, sapendo che c’era uno scotto da pagare che, con il caldo, poteva degenerare. E questo è quello che sta accadendo. Ma la soluzione del problema è la partenza dell’appalto. Siamo nella fase finale, la ditta che si è aggiudicata l’appalto ha pochi altri giorni di tempo per presentare la documentazione. Noi saremo pronti ad affidare il prima possibile il servizio, quindi partirà la causa sociale con il riassorbimento dei 58 lavoratori delle coop che la ditta dichiara di voler assumere. Si ripartirà così le manutenzioni. E’ evidente che non è possibile riprendere tutto in un giorno, ma cominceremo a rimettere a posto le cose. Vediamo la luce in fondo al tunnel”.