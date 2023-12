Chiude il Museo dello Sbarco, Vietri (FdI) e Barone: "E' una vergogna, schiaffo di De Luca alla città"

Esplode la polemica politica dopo la chiusura del Museo dello Sbarco di Salerno per la mancanza di disponibilità dei servizi igienici, la presenza di infiltrazioni d’acqua e il crollo dei calcinacci. Su quanto sta accadendo interviene la deputata salernitana di Fratelli d’Italia Imma Vietri, che tira in ballo il governatore De Luca – “è un altro suo fallimento” - essendo la Regione Campania proprietaria degli immobili che ospitano il museo. Per Vietri “è davvero sconcertante leggere che uno dei luoghi simbolo della città di Salerno, ospitato in locali di proprietà della Regione Campania, sia costretto a chiudere perché non ha disponibilità dei servizi igienici e all’interno ha infiltrazioni d’acqua e calcinacci crollati ormai da tempo. Questa situazione di abbandono - sottolinea la parlamentare di FdI - è uno schiaffo dato non solo alla cultura ma anche alla sua città dal governatore della Campania. De Luca, ormai, preferisce occupare il suo tempo facendo polemiche ridicole contro il Governo imitando Crozza piuttosto che risolvere i tanti problemi che affliggono la regione Campania compresa la sua città. Questa è l’amara realtà che neanche lui, con i suoi show televisivi, può più nascondere”.

L'altro commento

Altrettanto dura la consigliera comunale Elisabetta Barone: “È vergognoso quanto accade al museo dello sbarco di Salerno, nato dall'amore per la storia da Nicola Oddati, messo in condizione di chiudere da un'amministrazione regionale apparentemente miope da non comprendere il valore culturale del museo per questa nostra città. La scelta, evidentemente miope dal punto di vista culturale, è probabilmente strategica. Forse all'amministrazione regionale e comunale interessa il degrado della struttura in modo da espellere il museo e probabilmente abbattere quella struttura per costruire un altro palazzone. La politica del mattone tra strutture pubbliche e private sembra essere l'unica strategia di un'amministrazione interessata più al saccheggio del territorio che al suo sviluppo. Ahi! Povera Salerno ! Non più terra di memoria e di storia, ma di bancarelle e colate di cemento. E i cittadini salernitani? Quando troveranno la forza di indignarsi e rivendicare la restituzione della città ai suoi antichi splendori? Quando si vuole annientare un popolo se ne cancella la memoria. La violenza con cui si sta conducendo questa operazione di espulsione del museo dello sbarco dal tessuto cittadino ricorda quella del rogo di Berlino del 10 maggio 1933, quando furono bruciati più di 25000 volumi di autori considerati nemici della patria. Distruggere il museo dello sbarco è un'operazione simbolica che ci ricorda quanto sia pericolosa e devastante la deriva totalitaria in ogni tempo e in ogni luogo”.