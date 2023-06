Museo dello Sbarco, la Regione chiede gli arretrati. Bicchielli: "De Luca costringe alla chiusura"

"9 mila euro di arretrati per gestire il Museo dello Sbarco, la Regione Campania non smette di dimostrare la sua incapacità amministrativa, il presidente De Luca piuttosto che valorizzare quanto di buono ospita la sua città lo ridicolizza costringendo alla chiusura".E’ duro l’attacco che il deputato salernitano Pino Bicchielli, vicepresidente di Noi Moderati alla Camera e membro della commissione difesa e Antimafia, lancia nei confronti dell’amministrazione regionale di centrosinistra in merito alle sorti del Museo dello Sbarco di Salerno.

Le critiche

L’esponente centrista racconta: "Ho avuto modo di incontrare il professore Nicola Oddati, una cara persona che per mandare avanti il museo fa continui sacrifici, oggi dalla Regione arriva l'ennesima batosta con la richiesta di pagamento degli arretrati, forse incuranti di due anni di stop dettati dalla pandemia che non hanno permesso al museo di avere entrate mensili - conclude Bicchielli - Abbiamo già ribadito la nostra piena disponibilità a farci portavoce con il governo nazionale, una vicenda triste, a tratti assurda. Questa città merita di più, il silenzio dell'amministrazione comunale è vergognoso per un museo che rischia di trasferirsi altrove".