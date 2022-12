Musica nei locali: Loffredo pensa a un nuovo regolamento, l'annuncio

"Credo che sia giunto il momento per Salerno di dotarsi di un nuovo regolamento per quanto riguarda l'intrattenimento musicale nei locali. Ho ricevuto diverse segnalazioni da parte di esercenti che vorrebbero organizzare dei live e da parte di musicisti che sono affamati di spazi dove potersi esibire e far conoscere il loro talento e la loro creatività", lo ha notato il presidente del consiglio comunale, Dario Loffredo.

Il commento

"Naturalmente è fondamentale rispettare delle regole e fare in modo che questi eventi non si trasformino in un danno per la quiete e l'ordine pubblico. - ha aggiunto Loffredo - Occorre, come in tutte le cose, la giusta misura e sono certo che, insieme al sindaco Vincenzo Napoli e a tutti i colleghi troveremo la soluzione migliore. Perché la musica, quando non è rumore, è un balsamo per l'animo".